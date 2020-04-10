Erenler Belediyesine yeni çöp kamyonu hibe edildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Erenler Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.



Erenler Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp kamyonu hibe edildi. Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak olan çöp kamyonu için belediyeden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Daha temiz bir Erenler, daha temiz bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu aracın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, desteğini esirgemeyen Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Geçtiğimiz aylarda da Erenler Belediyesi tarafından belediye araçlarına Damperli Çöp Taksi, Sepetli Araç, Kazıcı-Yüklenici (Kepçe) araçları eklenmişti. - SAKARYA