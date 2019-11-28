Son Dakika Haberleri: Erenler'de ağaç budama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Erenler'de ağaç budama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Erenler'de ağaç budama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Erenler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Erenler'de ağaç budama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Erenler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.


Ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için başlatılan çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını önlemek aynı zamanda ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ekiplerimiz budama çalışmalarını sürdürüyor" denildi. - SAKARYA

Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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