Erenler'de alt ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelindi - Son Dakika

Erenler'de alt ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelindi
25.11.2020 13:37
Erenler İlçesi Hacıoğlu Mahalles'inde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelindi.
Erenler İlçesi Hacıoğlu Mahalles'inde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelindi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenle Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin ve Hacıoğlu Mahallesi'nin 20 sokağını kapsayan 'Birinci Bölge Alt ve Üst Yapı Yenileme Çalışması' büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Altyapı çalışmalarını tamamladığını ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, "Alt çalışmasını tamamlamasının ardından Mehmet Akif Ersoy Caddemizde asfalt atımı gerçekleşti, şimdi Hacıoğlu Mahallemizin 20 sokağında asfalt atım işlemi ve tretuvar çalışması devam ediyor. Ekiplerimiz kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak, cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız" dedi. - SAKARYA
Son Dakika Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek