Erenler'de Bağlar Caddesi yenilendi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Erenler ilçesindeki Bağlar Caddesi 5 milyon liralık yatırımla tamamen yenilendi.

Bir süre önce yenileme çalışmaları başlanan Bağlar Caddesi, 1300 metrelik asfalt, 1000 metre yağmursuyu hattı ve tamamını kapsayan altyapı yenilenmesiyle yeniden hizmete açıldı.

Caddenin açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçede üç yılda 41 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Yüce, "Sakarya'mız için yenilemeye, üretmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 3 yıllık süreçte Erenler'de pek çok faaliyeti ve projeyi hayata geçirdik. Bu süre içerisinde yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 41 milyon 959 bin 346 lira yatırım yaptık. 75 kilometreye tekabül eden 105 bin 705 ton asfalt çalışması yaptık. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gündüz gece demden gayretle mücadele ediyoruz. Bağlar Caddesi Yenileme Projesi başta olmak üzere Sakarya ve Sakaryalılar için yaptığımız tüm çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra yatırımın açılış kurdelesini keserek, yenilenen caddede araç kullanan Başkan Yüce, kendisine eşlik eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'la projeyle ilgili tüm bölümleri inceledi.