Erenler'de can dostları unutulmuyor - Son Dakika

Erenler Belediyesi, sahipli ve sahipsiz, kedi ve köpekler için ücretsiz kuduz aşı çalışmalarını bu yılda sürdürüyor.

Erenler Belediyesi Veteriner İşleri Koordinatörlüğündeki ekipler, sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında aşılama çalışması başlatan birim, uzman veteriner hekimler eşliğinde sahipli ve sahipsiz hayvanlarının kuduz aşılarını yapıyor.

İnsanlarla hayvanların sorunsuz olarak bir arada yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen aşılama işlemleriyle, hem hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor hem de kuduzun hayvanlardan insanlara geçmesini önleniyor. Çalışma kapsamında tüm sokak hayvanlarının aşılanacağını söyleyen yetkililer, sokakta yaşayan can dostlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - SAKARYA