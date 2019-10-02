Erenler'de E-İmar dönemi başladı

Erenler Belediyesi imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan E-İmar uygulamasını hizmete sundu.



Erenler Belediyesi vatandaşların imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulama başlattı. İmar durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlara tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan E-İmar uygulamasını hayata geçirdi. Tek tıkla erişim sağlanabilen E-İmar uygulaması ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planları ve kadastro bilgilerine ait sözel ve görsel verilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan imar planlarına internet üzerinden ulaşım sağlayabilecek.



İmar durumu sorgulama



Erenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen E-İmar uygulaması ile İmar Planları kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebilecek. Vatandaşlar imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için; ister ada-parsel isterlerse adres-numarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada; parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlayabilecekler. İmar durumu hakkında bilgi alamak isteyen vatandaşlar Erenler Belediyesi resmi internet sitesi olan https://www.erenler.bel.tr adresinden Kent Rehberi https://keos.erenler.bel.tr/keos linkini kullanarak masaüstü bilgisayar, tablet ve mobil'den giriş sağlayabilecek.



Kaliteli hizmet



E- İmar Uygulaması hakkında bilgi veren Erenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, "Hayata geçirilen E-İmar uygulamasıyla vatandaşlarımız belediye hizmet binasına gelmeden internet üzerinden hiçbir ücret ödemeden imar durumlarıyla ilgili gereken bilgilere ulaşabilecek. Vatandaşlarımız Ada, parsel ve mahalle bilgileriyle giriş yaparak internet üzerinden (bilgisayar, tablet, cep telefonu) imar durumu bilgilerine ve imar plan notlarına hızlı bir şekilde ulaşabilecektir.Uygulama 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın erişebileceği şekilde dizayn edilmiştir.Vatandaşlarımızın işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmeleri için teknolojinin imkanlarından faydalanmaya çalışıyor, çağın gereksinimlerine göre vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. E-İmar uygulaması ile elde edilen veriler yalnızca bilgi amaçlıdır. Söz konusu verilerin yasal hükümlülüğü bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. - SAKARYA