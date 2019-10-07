Son Dakika Haberleri: Erenler'de Ekim ayı meclici gerçekleşti
Son Dakika Güncel Erenler'de Ekim ayı meclici gerçekleşti

Erenler'de Ekim ayı meclici gerçekleşti

53 dakika önce

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Erenler'de Ekim ayı meclici gerçekleşti, System.String[]

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.


Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, toplantıda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak, halkın talepleri ve sorunları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Kılıç, "Gerek sahadaki gerek diğer birimlerdeki arkadaşlarımız ile birlikte ilçemize en güzel hizmeti sunabilmek için tüm çabamız ve gayretimiz ile çalışıyoruz. Amacımız Erenler'imize, ilçemizin güzel insanlarına hak ettiği hizmet sunabilmek" dedi.


TOPÇA Kavşağı'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz sahada rutin çalışmalarını sürdürmekle birlikte halkımızın şikayetleri, talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 3 yeni iş makinasını belediye bünyemize kazandırdık, ihtiyaç halinde inşallah alımlarımızı sürdüreceğiz. TOPÇA Kavşağında Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor, kısa bir süre içerisinde bizde kendileri ile bir araya gelerek son durumu değerlendireceğiz, ardından üzerimize düşen görevi bizde yapacağız" diye konuştu.


Başkan Kılıç'ın konuşmalarının ardından toplantı gündem maddelerinin oylanmısı ile devam etti. Gelir ve Ücret Tarifesi, 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ve izleyen İki Yıl Bütçe Tahminleri, 2020 Yılı İdare Performans Programlarını içeren 3 madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Ekim Ayı Meclis Toplantısı, meclis maddelerinin karara bağlanmasının ardından son bulurken Cemal Kamacı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nin Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi mecliste oy birliği ile kabul edildi. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Sakarya, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
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