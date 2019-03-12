Son Dakika Haberleri: Erenler'de Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Erenler'de Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi

39 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında minik öğrencilere yaya öncelikli trafik eğitimi verildi.

Erenler'de Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında minik öğrencilere yaya öncelikli trafik eğitimi verildi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Erenler Anaokulu'nda minik öğrenciler için uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Okul koridoruna bantlarla çizilerek oluşturulan trafik parkuru, kartondan araçlar ve trafik işaretleriyle uygulamalı olarak eğitim gören çocuklara, eğitim sonunda "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartları ve kırmızı düdük dağıtıldı.

Okul müdürü Birsen Kaya, uygulamanın öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri ve onlarda bilinç oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Trafik kazalarının temelinde insan unsurunun yattığını, o nedenle bu konuya önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, bu tür eğitimlerin kazalar üzerinde önemli ölçüde azaltıcı etki göstereceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Sakarya, Erenler, Güncel
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