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Erenler'de öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yetişmesi sağlanacak - Son Dakika

Erenler'de öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yetişmesi sağlanacak

09.11.2021 17:46
Erenler'de öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yetişmesi sağlanacak

Sakarya'nın Erenler ilçesinde öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yetişmelerinin sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yetişmelerinin sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede eğitim gören 7-13 yaş arası öğrencilerin sağlıklı ve hareketli yaşama alışmaları amacıyla spor kültürünün yerleşmesi için adım atıldı.

Erenler Kaymakamlığı, Erenler Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile öğrencilerin fair play kavramını öğrenmeleri, sporda değerleri öğrenmeleri ve çeşitli spor dallarında faaliyetlerde bulunmaları sağlanacak.

Kaymakam Günhan Yazar, protokol sayesinde ilçede eğitim gören ve özellikle dezavantajlı durumda olan öğrencilerin sağlıklı yetişmelerine büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Öğrencilerin spora yatkınlığı ve hareketli olmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Yazar, "Bunun yanı sıra ahlaklı birer birey olmaları yolunda spor kültürünün yerleşmesi özellikle hedef kitle içerisinde yer alan öğrencilerimiz için oldukça önemli. Bu tür projeleri de ortak çalışma kültürümüzün bir yansıması olarak görüyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençlik sağlıklı oldukça, geleceğimiz güvendedir"

Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da gençliğin hem bugünün hem de yarının garantisi olduğunu bildirdi.

Bugün ufak yaşlarda verilecek eğitimin, ülkenin 50 yılını etkileyecek seviyede önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Belediye olarak alt ve üstyapı yatırımları yapıyoruz ama esasen en önemli husus, milletin refahını yükseltecek projeler ve yatırımlar yapmaktır. Bu kapsamda sadece fiziksel yatırımlar değil, aynı zamanda eğitime ve spora yapacağımız yatırımlar da geleceğimizi etkileyecektir. Gençlik sağlıklı oldukça, geleceğimiz güvendedir."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ise öğrencilerin yeteneğine göre ilgili spor dalına yönlendirileceğini, bu sebeple birçok alanda kurs açılmasını planladıklarını bildirdi.

Gençlerin dostluğu ve rekabeti öğrenmelerinin, ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Çelikten de proje sonunda belki de birçok dalda şampiyonlar keşfedeceklerini kaydetti.

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sakarya, Erenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erenler'de öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yetişmesi sağlanacak - Son Dakika


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