Erenler de Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Erenler de Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti.

Erenler de Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti.


Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Bir önceki meclis tutanağının okunarak kabul edilmesi ile başlayan meclis toplantısı devamında gündem dışı konuşmalar ile devam etti. Söz alan AK Parti Meclis Üyesi İsa Yenioğlu, Büyükesence, Nakışlar ve Pirahmetler mahallelerinde başlatılan sulama kanalları genişletme çalışmaları için Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'a bölge çiftçileri adına teşekkür ettiğini ifade etti. Ardından gündem dışı konuşma kısmında kürsüye gelen Başkan Kılıç, devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme de bulundu.


Gündem dışı konuşmaların ardından 4 maddenin karara bağlandığı toplantıda 4'üncü madde hakkında bilgilendirme de bulunan Belediye Başkan Yardımcısı, Meclis Üyesi Rahmi Şengül, 'SGK Prim Borçlarına Karşılık Taşınmaz Teklifi' maddesi ile 2004 yılı öncesinde Erenler Belediyesinin ve belediyeye bağlı olan ERYAP şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcuna karşılık Erenler Belediyesine ait Kentsel Dönüşüm 2'inci etap konutlarından kuruma 16 daire vereceklerini ifade etti.


Erenler Belediyesine ait Kentsel Dönüşüm 2'inci etap konutları hakkında konuşan Meclis Üyesi Rahmi Şengül, "Bu borca karşılık talepleri doğrultusunda kendileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Erenler Belediyemize ait Kentsel Dönüşüm 2'inci etap konutlarından kuruma 16 daireyi vereceğiz. Bu alana yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile bölgenin hareket kazanacağına ve hak ettiği değere bir adım daha yaklaşacağına inanıyoruz" dedi.


Madde ile ilgili söz alan AK Parti Meclisi Üyesi Recep Eroğlu, "Gerçekten çok yerinde bir adım, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanırken, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Mehmet Ocak ise, "Öncelikle bende bu adımdan dolayı grubumuz adına emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz o algının bu hamle ile yıkılacağını savunuyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.


Meclis maddelerinin karara bağlanmasının ardından konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "Erenler'imiz için çalışmaya birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğiz. Bir iş yaparken, karar alırken önceliğimiz ilk olarak halkımızın ve daha sonra da belediyemizin zarar görmemesi. Bu doğrultuda hareket ederek israftan, ziyandan kaçıyoruz. Bir işi yapacaksak amacımız onun hem faydalı hem de kalıcı olması" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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