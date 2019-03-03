Erenler'de "Yaşam Merkezi" Hizmete Açıldı

Erenler Belediyesi tarafından inşa edilen "Yaşam Merkezi" törenle hizmete sunuldu.

Erenler Belediyesi tarafından inşa edilen "Yaşam Merkezi" törenle hizmete sunuldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, tırmanma duvarı, sauna, hamam, tuz odası, fitness salonu, sentetik buz pisti, duvar tenisi alanları bulunuyor.



Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği'ne bağlı sporcular ile Sakarya Su Sporları ve Atlantis Yüzme Kulübü sporcuları, açılış öncesi gösteri yaptı.



Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partileri döneminde daha yaşanabilir ve marka şehirler oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Daha bilge şehirler inşa ediyoruz ve edeceğiz, daha fazlasını yapacağız. Çünkü bu millet hep daha fazlasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.



Erenler'e çok güzel hizmetler yapıldığına dikkati çeken Yavuz, emeklerinden dolayı Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e teşekkür etti.



Öztürk de tamamen öz kaynaklarla yapılan tesiste milli sporcuların kullanabileceği tırmanma duvarı ve yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğunu aktardı.



Vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı bir sosyal hayat sunmak istediklerini vurgulayan Öztürk, "Şükürler olsun ki bunu da başardık. Yaşam Merkezimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.



Duaların ardından tesisin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, Yaşam Merkezi'ni gezdi.



Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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