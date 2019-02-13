Erenler'e En Güzel Hizmet İçin Buradayız"

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, ilçeye güzel hizmetler getirmek için çalışacaklarını bildirdi.

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, ilçeye güzel hizmetler getirmek için çalışacaklarını bildirdi.



İlçedeki Bağlar Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Kılıç, Erenler'in güçlenmesinde esnafın rolünün önemini bildiğini ifade ederek, "7'den 70'e tüm halkımızla bir olacağız. İlçemizin gelişmesinde esnafımız büyük rol oynayacak. İlçemizin kalkınmasında üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Erenler'e en güzel hizmet için buradayız." diye konuştu.



Dolmuş duraklarını da ziyaret eden Kılıç, burada şoförlerin taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için gerekenin yapılacağını aktardı.



Daha sonra Ekinli, Büyükesence ve Değirmendere mahallelerinde kıraathanelerde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, ilçe kadın kolları tarafından düzenlenen ev toplantılarına da katılarak sorunları dinledi.



Erenler'e en güzel hizmet için çalışacaklarını kaydeden Kılıç, "Erenler'e hizmete talibiz, ilçemizi seviyoruz, halkımızı seviyoruz. Devir alacağımız bayrağı en yukarılara taşımak için her türlü fedakarlığa hazırız. Kazandığımız takdirde de yine sizlerle iç içe olmaya devam edeceğiz. Gelene kapımız, gelmeyene gönlümüz açık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." şeklinde konuştu.

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