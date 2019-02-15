Son Dakika Haberleri: Erenler Güreş Kulübü, Türkiye Şampiyonasında Sakarya'yı Temsil Edecek

Erenler Güreş Kulübü, Türkiye Şampiyonasında Sakarya'yı Temsil Edecek

1 saat önce

Gençler Güreş Grup Müsabakaları Türkiye Şampiyonasında Sakarya'yı temsil edecek Erenler Güreş Kulubü sporcuları Bursa'ya uğurlandı.

Erenler Güreş Kulübü, Türkiye Şampiyonasında Sakarya'yı Temsil Edecek, System.String[]
Gençler Güreş Grup Müsabakaları Türkiye Şampiyonasında Sakarya'yı temsil edecek Erenler Güreş Kulubü sporcuları Bursa'ya uğurlandı.

Erenler Güreş Spor Kulübü, Antrenörleri İsmail Hakkı Pehlivan nezaretinde 16-17 Şubat tarihlerinde Bursa'da yapılan liseler arası gençler güreş grup müsabakalarında Sakarya'yı temsil edecek sporcular Erenler Belediyesinden Bursa'ya uğurlandı. Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Erenler Güreş Kulübü Antrenörü İsmail Hakkı Pehlivan eşliğinde Muhammet Akçay, İbrahim Ethem Akbıyık, Abdurrahim Mutlu, Emirhan Yalçınkaya, Semih Karagöz 16-17 Şubat tarihleri arasında Bursa'da yapılacak olan Gençler Güreş Grup Müsabakalarına katılarak müsabakalarda Sakarya'yı temsil edecekler.

Müsabakalarda, iyi dereceler ile döneceklerini hedeflediklerini söyleyen Antrenör Pehlivan, "Güreşçilerimizle birlikte çok sıkı çalıştık. Sporcularımızla birlikte çalışmalarımızın temposunu artırarak sürdürdük. İlimizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Spor
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