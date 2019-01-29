Son Dakika Haberleri: Erenler'in Sevilen Siması Hayatını Kaybetti

Erenler'in Sevilen Siması Hayatını Kaybetti

20 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ikamet eden ve sevilen sima olan Engin Hacılar hayatını kaybetti.

Erenler'in Sevilen Siması Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde ikamet eden ve sevilen sima olan Engin Hacılar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesinin sevilen simalarından 51 yaşındaki Engin Hacılar uzun süredir şeker hastalığı, kalp yetmezliği, fil hastalığı ve ayağındaki damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarıyla savaşıyordu. Durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan Engin, 2-3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilerek evine götürüldü. Akşam saatlerinde fenelaşan Engin Hacılar evinde hayatını kaybetti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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