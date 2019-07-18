Son Dakika Haberleri: Erenler Kaymakamı Karabulut'tan başkan Gündoğdu'ya ziyaret
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Erenler Kaymakamı Karabulut'tan başkan Gündoğdu'ya ziyaret

4 saat önce

Sakarya Erenler İlçe Kaymakamı Salih Karabulut, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erenler Kaymakamı Karabulut'tan başkan Gündoğdu'ya ziyaret, System.String[]

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya hayırlı olsun dileğinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Karabulut'a teşekkür ederek, "İlimizde ve ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışacağız. Ferizli'mizi daha ileriye götürebilmek için resmi kurumlarımız ile görüşerek, paylaşarak, işbirliği içerisinde olacağız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
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