Son Dakika Haberleri: Erenler Mahallesi yeni spor tesisine kavuşacak
Son Dakika Güncel Erenler Mahallesi yeni spor tesisine kavuşacak

Erenler Mahallesi yeni spor tesisine kavuşacak

52 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi ve İzmit Erenlerspor Klubü'nün spor tesisi ihtiyacının giderilmesi adına harekete geçti.

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KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi ve İzmit Erenler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Klubü'nün spor tesisi ihtiyacının giderilmesi adına harekete geçti.


Spor kenti İzmit sloganıyla çalışmalarına devam İzmit Belediyesi kentin belirli noktalarında spor tesisi ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti. Erenler Mahallesi ve İzmit Erenlerspor Kulübü'nün spor tesisi ihtiyacının giderilmesi için İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Mimar Abdullah Kalkan ve Erenler Mahallesi Muhtarı Yaşar Eker ile birlikte incelmelerde bulundu. Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre mahallenin ve spor kulübünün ihtiyaçlarının giderilmesi adına gerekli çalışmaların titizlikle sürdüğü ifade edildi.


Öte yandan her hafta düzenlediği bisiklet turları ile farkındalık oluşturan İzmit Belediyesi son olarak Amatör Spor Haftası ve Meme Kanseri Farkındalık Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirerek konulara dikkat çekti. Bisikletseverlerin yoğun ilgi gösterdiği tur bu hafta Amatör Spor Haftası ve Meme Kanseri Farkındalık Haftası turu ile birlikte ayrı bir anlam kazandı. Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Hanımeli Kültür Merkezi Bisiklet Trafik Eğitim Pisti'nde saat 09.00'da başlayan tur, Kültür Tepesi Atatürk Heykeli'ne kadar devam etti. Atatürk Heykeli önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bisiklet severler Hanımeli Kültür Merkezi Bisiklet Trafik Eğitim Pisti'ne geri dönerek turu tamamladı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
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