Son Dakika Haberleri: Erenler Meclisi olağanüstü toplandı
Son Dakika Güncel Erenler Meclisi olağanüstü toplandı

Erenler Meclisi olağanüstü toplandı

2 saat önce

Erenler Belediyesi Ekim ayı Meclisi tek gündem maddesi ile olağanüstü toplandı.

Erenler Meclisi olağanüstü toplandı, System.String[]

Erenler Belediyesi Ekim ayı Meclisi tek gündem maddesi ile olağanüstü toplandı.


Erenler Belediyesi Ekim ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Başkan Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda toplandı. Tek madde ile olağanüstü toplanan mecliste 2020 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Taslağı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "2020 Bütçe Taslağının şimdiden Erenler'imize ve ilçemizin güzel insanlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim güzel hizmetler gerçekleştirmeyi nasip eylesin" dedi. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
Günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Adalı imzaları verdi, Çebi çekildi, Ünal'dan birlik çağrısı geldi Son Dakika: Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erenler Meclisi olağanüstü toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]