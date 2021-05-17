Erenler ve Ferizli belediye meclislerinde İsrail'in saldırıları kınandı - Son Dakika

Erenler ve Ferizli belediye meclislerinde İsrail'in saldırıları kınandı

17.05.2021 15:21
Erenler ve Ferizli belediye meclislerinde İsrail'in saldırıları kınandı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ve Ferizli ilçe belediye meclis toplantılarında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Sakarya'nın Erenler ve Ferizli ilçe belediye meclis toplantılarında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Fevzi Kılıç başkanlığında toplanan mayıs ayı meclis toplantısında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ve bölgede yaşanan hak ihlalleri konuşuldu.

Kılıç, konuşmasında, "Ramazanın son günlerinde ve bayramda Filistin'de devam eden olaylar hepimizi derinden üzdü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi İsrail bir terör devletidir. Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacağız, Kudüs halkını terk etmeyeceğiz. Allah Siyonist İsrail'i Kahhar ismiyle perişan eylesin." ifadesini kullandı.

Ferizli Belediye meclis toplantısında konuşan Başkan İsmail Gündoğdu da Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşandığını belirtti.

İsrail'in, Kudüs'te çoluk çocuk demeden sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet ile ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim boyut kazandığını anımsatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya, bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça İsrail zulmünü devam ettirecektir. Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü bitmiyor. Çocuklar, siviller zalimce, acımasızca öldürülüyor. Sözde medeni insan hakları savunucusu Batı, yaşanan bu vahşete sessiz kalıyor. Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Bu saldırı sadece işgalci İsrail'in değil, buna sessiz kalan dünya ülkelerinin ayıbıdır. Ferizli Belediyesi Meclisi olarak, Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Türk milleti olarak, bu zulme asla sessiz kalmayacağız."???????

Erenler, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erenler ve Ferizli belediye meclislerinde İsrail'in saldırıları kınandı - Son Dakika


Son Dakika

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