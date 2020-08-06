Erenlerde denetimler sürüyor - Son Dakika

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe protokolü ile birlikte ilçede korona virüs tedbirlerinin uygulanması hususunda denetimlerde bulundu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe protokolü ile birlikte İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda korona virüs salgını denetimleri gerçekleştirdi. Denetim hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Başkan Kılıç, "Kaymakamımız, İlçe Sağlık Müdürümüz ve ilçe protokolümüz ile birlikte İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi doğrultusunda Erenler'imizde, COVID19 tedbirleri kapsamında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Alınan önlem ve tedbirler ile riski en az seviyeye indirmek için vatandaşlarımız ile birlik içinde salgına karşı mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç ve ilçe protokolünün denetimlerinin yanı sıra Erenler Belediyesi Zabıta ekipleri gün boyunca ilçede bulunan berber, kuaför, güzellik salonları kıraathane, kafeterya gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimlerini sürdürüyor. - SAKARYA