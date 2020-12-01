Erfelek kestanesinde rekolte düşüklüğü - Son Dakika

Sinop'un Erfelek ilçesinde kestane rekoltesinde yüzde 50 civarında düşüş yaşandığı bildirildi.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, bu yıl kestanede son yılların en kurak sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Kestanenin iriliğinde de düşük bulunduğunu anlatan Koca, "Hava şartlarına bağlı olarak 2019 yılında rekolte 400 ton civarındaydı. Bu yıl ise kuraklık nedeniyle bu rakam 200 ton civarında gerçekleşti. Fiyatı da iriliğine göre 15-40 lira arasında." dedi.

Kestane satıcısı Ahmet Göztepe de Erfelek'te 5 bin civarında kestane ağacı bulunduğuna işaret ederek, "En iyi kestanenin kilogramını 40 liradan satıyoruz. Erfelek kestanesinin ünlü olması nedeniyle yoğun talep var. Özellikle kent dışından gelenler hediyelik olarak alıyor." diye konuştu.