Erfelek Tatlıca Şelaleleri selin getirdiği molozlarla doldu - Son Dakika

Erfelek Tatlıca Şelaleleri selin getirdiği molozlarla doldu

SİNOP - Sinop'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde Erfelek Tatlıca Şelaleleri molozla doldu.

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden büyük zarar gördü.

Erfelek esnaflarından Adnan Karasu, "Burası 11 Ağustos'tan önce çok güzel mesire alanıydı. Çok da güzel havuzu olan balıkları canlı olan, yerde bir seviye suyu akan, masaları olan, çadırı olan bir yerdi. 11 Ağustos'ta yaşanan selden sonra burası bu hale geldi. Her taraf yerle bir oldu. Esas şelaleye giden yol kapandı. Tabii, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.