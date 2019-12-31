Erfelek'te servis şoförleri denetlendi - Son Dakika

Sinop'un Erfelek ilçesinde okul servis araçları denetlendi.



Yeni yıla girmeden önce Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının şoförleri, servis denetleme komisyonu tarafından denetlendi. Gerçekleşen uygulamada Jandarma Trafik ve Emniyet Trafik Şube görevlileri tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil, tüm okul servis araç şoförleri ve rehber personellerine yönelik, trafik güvenliği farkındalığının arttırılması konusunda bilgilendirme yapıldı. Okul taşıtlarında taşımacının yükümlülükleri, servis sürücülerinin davranış ve sorumlulukları ve servis sürücüsünün öğrencilerle iletişimi üzerinde bilgiler aktarıldı. - SİNOP