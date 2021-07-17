Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi. Rheinland-Pfalz eyaletinde selden en fazla etkilenen Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'ı geçtiği bilgisi paylaşıldı. Erfstadt kentindeki 265 nolu otobanda sular altında kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.