Ergan Dağı için iş adamlarından gelen otel teklifleri değerlendiriliyor

Geçen yıl 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, göl manzarası ile konuklarına kayak keyfinin yanı sıra görsel bir şölen sunuyor. Erzincan ile çevre illerdeki kayak severler ve fotoğraf tutkunlarınca yoğun ilgi gören ve profesyonel kayakçılarca da tercih edilen merkez için ileriki dönemlerde 100 oda kapasiteli bir otel yapılması planlanıyor. Bu kapsamda konaklama sorununun çözülerek, geçen yıllara oranla daha fazla ziyaretçi hareketliliği kazanması beklenen Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi için iş adamlarından gelen otel tekliflerini değerlendiren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, OBEN Enerji İnşaat Sahibi Bülent Özel ve ekibi ile görüştü.



Görüşme sonrası açıklamada bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni otel teklifinin değerlendirmeye alındığını bildirerek, Kış Sporları ve Doğa Turizmine hizmet edecek kapasitede bir mekanın hizmete sunulmasıyla Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin sahip olacağı cazibenin her geçen gün daha da artacağına inandığını kaydetti. - ERZİNCAN