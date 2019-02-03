Son Dakika Haberleri: Ergan Dağı Kayak Merkezi Kayakseverlerin Akınına Uğruyor

Ergan Dağı Kayak Merkezi Kayakseverlerin Akınına Uğruyor

17 dakika önce

Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin ünü gittikçe yayılıyor.

Ergan Dağı Kayak Merkezi Kayakseverlerin Akınına Uğruyor, System.String[]
Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin ünü gittikçe yayılıyor. Milli Kayakçılara antrenman olanağı sağlayan kayak merkezi yapılan tanıtımlarla da il dışından ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğruyor.

Milli Özel Sporcularından dünya ikincisi Ayşe Kader Yavuz'da tercih ettiği Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul ve Ankara'dan gelen 25 kişilik bir ekip, televizyonda görmüş oldukları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin, beklentilerini karşılayan bir yer olduğunu kaydettiler.

Bu sezon aydınlatılan 1200 metrelik pist kısmında T Bar ile çıkış sağlanan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, gece kayağı da yoğun bir şekilde tercih ediliyor. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayak Merkezi, Yaşam
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