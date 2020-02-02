Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
33 dakika önce
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Hafta sonları daha çok kayakseveri ağırlayan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerinden tam not alıyor. Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezi, uzun pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlarla kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezi, hafta sonu tatilinde kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı. - ERZİNCAN
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