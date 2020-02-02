Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

33 dakika önce

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.


Hafta sonları daha çok kayakseveri ağırlayan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerinden tam not alıyor. Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezi, uzun pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlarla kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezi, hafta sonu tatilinde kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
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