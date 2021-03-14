Ergan Dağı Kayak Merkezi normalleşme süreciyle kayakseverlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kayakseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Kovid-19 risk haritasında "orta riskli" grupta yer alan Erzincan'da, kontrollü normalleşme süreciyle vatandaşlar, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, eşsiz manzaraya karşı kayak yaptı.

Kente 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede bulunan merkezde, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 7 pistiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken kayak merkezi, ışıklandırma sistemiyle misafirlerine gece kayağı yapma imkanı da sunuyor.

Munzur sıradağlarının eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki merkezde, saatte 750 kişi taşıma kapasiteli 8 kişilik modern gondol ve saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli 4 kişilik bubble telesiyej sistemi bulunuyor.

Ekstrem sporcuları ilgi gösteriyor

Suni karlama sisteminin de bulunduğu kayak merkezine, yamaç paraşütü, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) gibi çeşitli etkinlikler için ekstrem sporcuları da ilgi gösteriyor.

Her yıl kış sezonunda kayak merkezinde yoğunluk oluşturan turistler, aileleriyle kızakla kaymanın, snowboard ve kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Çocuklarıyla kayak merkezlerine akın eden ailelerin kayak keyfi renkli görüntüler oluşturuyor.