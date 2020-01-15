Ergan Dağı kayakçıların ve paraşütçülerin vazgeçilmezi haline geldi - Son Dakika
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Ergan Dağı kayakçıların ve paraşütçülerin vazgeçilmezi haline geldi

6 saat önce

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, kayak ve yamaç paraşütü yapanların vazgeçilmezi haline geldi.

Ergan Dağı kayakçıların ve paraşütçülerin vazgeçilmezi haline geldi, System.String[]

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, kayak ve yamaç paraşütü yapanların vazgeçilmezi haline geldi. Kendilerini 2 bin 950 metreden boşluğa bırakan paraşütçüler, ardından kayak yapmanın keyfini yaşıyor.


Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan 2950 rakımlı Ergan Kayak Merkezi, kış sporları ve doğa turizminin yanında yamaç paraşütü imkanı da sağlıyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra muhteşem kış manzarası eşliğinde zirveden kendilerini boşluğa bırakan paraşütçüler, ardından 15 kilometrelik pistte kayak yapmanın keyfini yaşıyorlar. Kayak merkezindeki kapalı gondol ve kar motorlarıyla 2950 metre yüksekliğe çıkan kayakseverler, soğuk havaya aldırış etmeden yamaç paraşütü atlayışı yapıp kayak merkezinin doğal güzelliğini gökyüzünde uçarak izleme fırsatı buluyorlar. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yamaç paraşütü imkanı da sağladığını söyleyen vatandaşalar, Erzincan manzarası eşliğinde uçmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.


Kayağın güzel bir aktivite olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Erzincan'da yapılacak sınırlı aktivite var. Bizce herkes Ergan Dağı'na kayak yapmaya gelmeli. Ergan Dağı'nda hem kayak yapabiliyoruz hem de yamaç paraşütü yapabiliyoruz. 2 bin 950 metreden kendimizi boşluğa bırakıyoruz. Erzincan manzarası eşlinde uçmanın keyfini yaşadıktan sonra pistte kayak yapmanın tadına varıyoruz" dediler. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:58 Kaynak: İHA
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