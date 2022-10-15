ERGAN DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİ'NDE KURTARMA TATBİKATI - Son Dakika
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ERGAN DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİ'NDE KURTARMA TATBİKATI

15.10.2022 12:38

ERZİNCAN'daki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve tesislerde görevli personelin telesiyejde mahsur kalanları kurtarmak için gerçekleştirdiği tatbikat...

ERZİNCAN'daki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve tesislerde görevli personelin telesiyejde mahsur kalanları kurtarmak için gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı. Toplam 17 kilometre pist uzunluğuna sahip Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi pistindeki telesiyejde mahsur kalan kayakçıların imdadına ekipler yetişti.

Kayak sezonu öncesi Ergan Dağı Kayak Merkezinde görev yapan AFAD, JAK ve tesis çalışanları sezon hazırlıklarını düzenlenen tatbikatta gözden geçirdi. Kış sezonunda yaklaşık 50 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti misafir eden kayak merkezinde kayarken zaman zaman pistlerden çıkıp, kaybolan ve telesiyejlerde mahsur kalanların imdadına kayak merkezinde görev alan AFAD, JAK ve tesis çalışanları, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Telesiyej direklerine tırmanan ekipler, yaklaşık 15 dakikada kayakçıları masur kaldıkları telesiyejden halatlar yardımı ile indirdi.

Erzincan İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Abdurrahim Duman: "Ergan Dağı Kayak Merkezimizde yaklaşık olarak Nisan ayından itibaren sezonun bitimi ile birlikte 5 aylık süreçte mekaniksel ve elektriksel bakımında sonuna gelmiş olduk. Bu vesile ile JAK Timleri, AFAD ekipleri ile bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Bunda teknik personelimiz de görev aldılar. Kayak Merkezimizin daha güvenilir olduğunu da tatbikatla tespit etmiş olduk. Bu vesile ile Ergan Dağı Kayak Merkezimiz kar yağışı ile birlikte kayak severleri ağırlamaya başlayacak. Onlarla hayat bulacak. Kar ile de güzelleşecek" dedi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Erzincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ERGAN DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİ'NDE KURTARMA TATBİKATI - Son Dakika
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