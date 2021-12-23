ERGAN DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİ SEZONA HAZIR - Son Dakika

ERZİNCAN'daki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde yeni sezon için çalışmalar tamamlandı.

Erzincan il merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yeni sezonda uzunlukları 1363 ile 2500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistinde kayakseverleri ağırlayacak. İşıklandırma sistemiyle kayakseverlere gece kayağı yapma fırsatı da sunan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı sunacak. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı merkezde, pistler cumartesi günü yapılacak sezon açılışına hazırlandı.

Kayak Merkezi tesis şefi Fikret Özer, tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Beklenen kar yağdı, pistlerimiz hazır. Cumartesi günü Allah'ın izni ile açılışı yapacağız. Bütün kayak severleri Ergan Dağına bekliyoruz" dedi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sezonu cumartesi günü açacaklarını belirten tesis çalışanı Orhan Ozansoy, kayakseverlerin akın edeceği pistleri test ederek açılışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

Sezon öncesi kayak merkezini gezmeye gelen Hüseyin Karakoyun, 'Çok güzel bir tesisi var, pistleri çok güzel. Sezon açılışıyla birlikte kayak yapmaya da geleceğiz" dedi,