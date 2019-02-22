Ergan Dağı'nda Gerçeğini Aratmayan Çığ Tatbikatı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti