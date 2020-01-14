Ergan Dağı'nda kayak ve yamaç paraşütü keyfi bir arada - Son Dakika

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, konuklarına kayağın yanı sıra yamaç paraşütü yapma imkanı da sağlıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı'nda, doğal güzellikler eşliğinde 4 ayrı pistte 15 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı bulunuyor. Kayak merkezindeki kapalı gondol ve kar motorlarıyla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkanlar, soğuk havaya aldırış etmeden yamaç paraşütü atlayışı yapıp kayak merkezinin doğal güzelliğini görerek uçmanın keyfini çıkarıyor.

Yamaç paraşütü pilotu Gökhan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava koşulları müsait olduğunda yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Ergan Dağı'nın doğal güzelliği ile Erzincan manzarasına karşı uçmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayağın yanı sıra yamaç paraşütü de yapıyoruz. Bölgede yamaç paraşütünün başladığı ilk yerlerden bir tanesi Erzincan. Biz de bu sporu Erzincan'da yaşatmaya devam ediyoruz. Türk Hava Kurumuna (THK) ait Türkiye'de 4 eğitim merkezi bulunuyor, bunlardan bir tanesi de Erzincan'da. Bazı sivil kulüplerce de yamaç paraşütü eğitim verilerek bu sporun devam etmesi sağlanıyor. Özgürce uçmak, hele böylesine doğal güzelliğe karşı uçmak ayrı bir heyecan ve keyif veriyor."

Ziyaretçilerden Bedri Palabıyık ise merkezin, kayaksever ve doğa sporları tutkunları için son derece elverişli olduğunu belirtti.

"Etrafı dağlık, ortası bağlık ve içi dışı sağlık"

Doğal güzelliğe sahip kayak merkezinin, sporculara birçok sporu bir arada yapma keyfini yaşattığını belirten Palabıyık, "Ergan'ın bu doğal güzelliğinin, bilmeyenlere anlatılması lazım. 'Etrafı dağlık, ortası bağlık ve içi dışı sağlık' dedikleri tam da burası. Bugün şehir dışından ziyaretimize gelen çocuklarımın benden istedikleri ilk şey Ergan Dağı'na gitmek oldu, hava çok güzeldi. Ailemle gezerek güzel bir gün geçirdik. Ben herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum."

Ziyaretçilerden Güven Atak da kayak merkezine İstanbul'dan geldiğini anlattı.

Türkiye'de birçok kayak merkezini gezdiğini aktaran Atak, Ergan'ın çok güzel bir piste sahip olduğunu ve sportif çeşitliliği açısından da birçok imkanı bir arada sunduğunu söyledi.