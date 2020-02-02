Ergan Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergan Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Ergan Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

6 saat önce

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, uzunlukları bin 363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yarıyıl tatilinin son gününde kayak merkezine akın eden ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit getirdi.

Işıklandırma sistemiyle de kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı sunan kayak merkezini, geçen yıl 100 bin kişi ziyaret etti.

Öğrencilerden Kerem Arda Taşkent sömestir tatilini Ergan Dağı'nda geçirmenin büyük bir keyif olduğunu söyledi. Güzel havayı değerlendirerek eğlenmeye çalıştıklarını belirten Taşkent, "Ergan Dağı'nda kayak yapmak çok eğlenceli. Tatilin son gününde ailemle burada güzel zaman geçiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Toprak Ares Yalçın ise hafta sonu tatilini Ergan Dağı'nda geçirdiklerini belirterek, "Tatil süresince buraya gelememiştim. Bir daha ki yıl kayak kursuna gideceğim. Hocalarımız çok iyi. Kayak yapmayı öğrenmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Ergan Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 00:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergan Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]