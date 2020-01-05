Ergan Kayak Merkezi'nde gece kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergan Kayak Merkezi'nde gece kayak keyfi - Son Dakika

Ergan Kayak Merkezi'nde gece kayak keyfi

6 saat önce

Kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde, kayak severler ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın tadını çıkardı.

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Kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde, kayak severler ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın tadını çıkardı.


Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Ergan Kayak Merkezi'nde gündüz yapılan kayağın yanı sıra gece de aydınlatılmış pistler kayakçıların ilgi odağı oldu. Erzincan'da iki gündür devam eden kar yağışının ardından Ergan Kayak Merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde gece kayağının tadını çıkaran kayak severler buz gibi havaya aldırış etmeden saatlerce kayak yapmanın keyfini sürdüler.


Gece kayağı yapmanın tadını çıkardıklarını ifade eden kayak severler, "Ergan Kayak Merkezi açıldı. Hava çok soğuk ama gece kayak yapmak çok güzel. Cuma ve cumartesi geceleri gece kayağı yapabiliyoruz. Ergan Kayak Merkezinde kaymak güzel bir duygu. 2950 rakıma kadar çıkıp oradan kendimizi kayak takımlarımızla piste bırakıyoruz ve buranın gerçek anlamda tadını çıkarıyoruz. Gerçek anlamda enerjili bir parkur burası ve hız isteyenlerin adrenalin isteyenlerin yeri. Ergan Kayak Merkezinde gece kayağı yapmanın keyfini sürüyoruz" dediler. - ERZİNCAN

Kayak Merkezi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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