Son Dakika Haberleri: Ergan Kobi Değer Kredisini Değerlendirdi

Ergan Kobi Değer Kredisini Değerlendirdi

1 saat önce

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 13 bankanın katılımıyla hazırlanıp, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisini, başta üretim ağırlıklı olmak üzere reel sektörün iyi değerlendireceğini bildirildi.

Ergan Kobi Değer Kredisini Değerlendirdi, System.String[]
Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 13 bankanın katılımıyla hazırlanıp, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisini, başta üretim ağırlıklı olmak üzere reel sektörün iyi değerlendireceğini bildirildi.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, 40 bine yakın Küçük ve Orta Ölçekli işletmeye 1.54 faiz oranı ile dağıtılacak 20 milyar lirada önceliğin ihracat ve üretim yapan işletmelere tanınmasının çok doğru bir tercih olduğunu ifade etti.

KOBİ'lerin borçları ve finansman sıkıntıları olduğunu belirten Ergan, şunları kaydetti:

"Bunların giderilmesi demek hem üretimin, hem istihdamın, hem de ihracatın artması demektir. Kredilerde önceliğin ihracat ve üretim yapan işletmelere tanınmasıdır. Ekonominin gerçekleri ile uyuşan bir tercihtir. Kalkınma hareketinin bir bütünlük içinde ele alınması gerekir. Bu bütünlüğün hiç şüphesiz en önemli argümanlarından ikisi reel ve finansman sektörüdür. Bu iki sektörün ülke ve dünya gerçeklerine paralel uyumlu hareket etmeleri kalkınma hareketinin başarılmasını sağlayacaktır. Son alınan kararlar doğrultusunda kullandırılacak KOBİ Değer Kredisi'nin öncelikle ve özellikle reel sektör tarafından çok ama çok verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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