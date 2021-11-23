Ergani Barajı'ndaki çekilme nedeniyle bazı alanlar kara parçasına dönüştü - Son Dakika

Diyarbakır'daki Ergani Barajı'ndaki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüştü
Son dönemde sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma Ergani Barajındaki su seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı.
İlçeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Ergani Barajındaki çekilme nedeniyle baraj gölü sahasında daha önce su altında kalan eski yapılar ve araziler görünür hale geldi.
Kaynak: AA
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