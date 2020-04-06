Ergani başıboş köpekler tehlike saçıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cadde ve sokaklarda gezen başıboşköpekler vatandaşı tedirgin ediyor.

Mili Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesinde dolaşan başıboş köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığını iddia eden vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

Vatandaşlardan Güllü Yıldırım, kaldırımda yürürken gördükleri toplu haldeki başıboş köpekleri gördüklerinde tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Zaman zaman köpeklerin kendilerine saldırdığını öne süren Yıldırım, "Bu nedenle tedirginlik yaşıyoruz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi.