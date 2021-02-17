Ergani Belediye Başkan Vekili Abdüsselam Öztürk, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Polislik Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Bekçilik Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile Spor Liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik açılan özel yetenek kurslarında eğitimlerine devam eden öğrencilerle buluştu.

İlçe Stadyumunda gerçekleştirilen programa Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün yanı sıra Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Kenan Taş katıldı. Ziyaret sırasında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi. Programda konuşma yapan Kaymakam Öztürk "Sizlere bir ağabey olarak tavsiyeler vermek isterim. Siz bu yola baş koydunuz. Bazılarınız kazanacak, bazılarınız kaybedecek ama kaybetmekten asla korkmayın ve asla pes etmeyin. Şu an sizler gençsiniz. Bizden daha güçlüsünüz, daha akıllısınız. Bu bağlamda önünüz her türlü açık. Eğer bir şey istiyorsanız bunu mutlaka elde edecek güce sahipsiniz, hiçbir zaman kendinizi küçük görmeyin. Sizler çok değerlisiniz. Bizler için çok değerlisiniz. Siz bizim teminatımızsınız. Yarın biz buralardan gideceğiz. Değerli gençlerimiz buralara gelecek. İnşallah çıktığınız bu yolda başarılı olursunuz. Bu sene yapılan POMEM programlarında bizim ilçemiz son derece başarılı. Ben de ara sıra ziyaretlerimde sizlerin çok hırslı olduğunu gördüm. İnşallah hepiniz buradan muvaffakiyetle ayrılacaksınız. Bu bağlamda, sizlere en kalbi duygularla başarılar diliyorum. Aynı zamanda sizlere bugün vali beyin hediyelerini getirdik. Onları taktim ettik. Bu törene katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR