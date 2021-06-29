Ergani Belediyesi, kullanılamaz durumdaki araçların bakımını yaparak araç filosuna kattı - Son Dakika

Ergani Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Biriminde kullanılamaz durumda bulunan araçların bakım onarımı ile 2 su tankeri belediye bünyesine eklendi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye imkanlarını en verimli şekilde kullanarak kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynakları israf etmediklerini dile getiren Öztürk, hizmetleri tasarruf programı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda 3 su tankeri ihtiyacı için 5 aylık 275 bin lira kiralama bedeli ödenirken, bu sene bakım onarım ve ekipman montajı ile iki adet su tankerini 135 bin lira maliyetle Ergani Belediyesi araç filosuna demirbaş olarak kazandırdık. Bu sene ve önümüzdeki senelerde su tankerleri ilçemize hizmet vermeye devam edecek."