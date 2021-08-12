Ergani Belediyesi, öğrencilere etkinlik seti dağıttı - Son Dakika

Ergani Belediyesi, yaz tatilinde öğrencilerin verimli vakit geçirmelerini sağlamak ve yaşlarına uygun doğru bilgileri eğlenerek öğrenmelerine destek olmak amacıyla dergi ve etkinlik seti dağıttı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, çocukların yaz aylarında eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çocuk dergilerini ve etkinlik setlerini ilçedeki çocuklara hediye etmek istediklerini söyledi.

Öztürk, "Dergilerini severek okumalarını, eğlenceli ve faydalı vakit geçirmelerini diliyorum." dedi.