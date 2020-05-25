Ergani Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde belediye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Ergani ilçe merkezinde lokanta, kafeterya gibi birçok işletmenin hizmetlerini geçici süre durdurması ve parklarda da insan yoğunluğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının imdadına Ergani Belediyesi yetişti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacının karşılanması için çalışma yaptı.

Öztürk, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının bu süreçte daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Belediye olarak sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Öztürk, "Sokak hayvanlarımız için cadde ve sokaklara mama ve su bırakıldı. Onların da her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyemiz sürekli aktif olarak sahada çalışmakta." dedi.