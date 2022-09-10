Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan 'ın talimatıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ergani Belediyesi ahşap yürüyüş yolunu onardı - Son Dakika

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