Ergani Belediyesi taziye paketi uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika

Ergani Belediyesi taziye paketi uygulamasını hayata geçirdi

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından pandemi döneminde vatandaşları yalnız bırakmamak adına taziye paketi uygulaması hayata geçirildi.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından pandemi döneminde vatandaşları yalnız bırakmamak adına taziye paketi uygulaması hayata geçirildi. Ergani Belediyesi, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının yanında olmaya devam ediyor. Ergani Belediyesi bu kapsamda taziye paketi uygulamasını hayata geçirdi. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına içinde, çay, şeker, kolonya ve çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu taziye paketi gönderildi. Kaymakam Öztürk, pandemi döneminde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının kendilerini yalnız hissetmemeleri adına belediye olarak bu kararı aldıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

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