Ergani Belediyesi vatandaşlara kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamlığı ve belediye zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara kandil simidi ve lokum dağıtıldı.

Mevlit Kandili münasebetiyle Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezinde, mahallelerde ve ilçedeki camilerde vatandaşlara pandemi tedbirlerine dikkat ederek kandil simidi ikram etti. Zabıta ekipleri tarafından 5 bin adet kandil simidi ve lokum vatandaşlara ikram edilirken, Ergani Belediyesinin gerçekleştirdiği bu uygulama vatandaşlar takdirini topladı.

Mevlit Kandilinin Türkiye'ye ve insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni eden Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, "Mevlit Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Tüm hemşehrilerimizin Mevlit Kandilini kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR