Ergani Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Öztürk göreve başladı - Son Dakika

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Ergani Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Öztürk göreve başladı
13 dakika önce
Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, göreve başladı.
Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, göreve başladı.
HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hakkında başlatılan terör soruşturması nedeni ile görevden uzaklaştırıldı. Kaya'nın görevden uzaklaştırılıp gözaltına alınmasının ardından Belediye Başkanlığına, önceki gün Yalova'nın Armutlu İlçe Kaymakamı iken Ergani İlçe Kaymakamlığına atanan Abdulselam Öztürk görevlendirildi.
Kaymakam Öztürk ilçeye gelerek görevine başladı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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