Ergani'de 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar - Son Dakika

Ergani ilçesinde bazı meslek grupları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

İlçede fırın, tüp bayisi, temizlik personeli, eczane ve yol çalışmasında çalışanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesailerine devam etti.

Fırında çalışan Asıf Çakmak yaptığı açıklamada, fırın başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarında istihdam edilenlerin bayramlarda dahi çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için tatil yapamadıklarını ifade eden Çakmak, "Bize işçi bayramında tatil yok. Savaşta bile fırınlar kapanmaz, her zaman çalışmak zorundayız. İşçi kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyorum." dedi.