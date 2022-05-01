Ergani'de 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bazı meslek grupları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

İlçede ayakkabı boyacıları, temizlik personeli, yol çalışmasında çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesailerine devam etti.

Ekmek fırınında çalışan Murat Ak, meslekleri gereği bayramlarda dahi çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için tatil yapamadıklarını ifade eden Ak, "Bize işçi bayramında da tatil yok. İşçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum." dedi.