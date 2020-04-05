Ergani'de 1 mezra karantinaya alındı - Son Dakika

Ergani'de 1 mezra karantinaya alındı
6 saat önce
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
Ergani Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Bozyer Mahallesi'ne bağlı Taştepe mezrasının karantinaya alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatılan mezrada, İkinci bir emre kadar istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:17 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi