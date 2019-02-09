Son Dakika Haberleri: Ergani'de 10 Erkeğe Karşı Yarışan Kadın Muhtar Adayı İlgi Görüyor

Ergani'de 10 Erkeğe Karşı Yarışan Kadın Muhtar Adayı İlgi Görüyor

44 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, muhtar adayı Figen Sert, 10 erkek muhtar adayıyla yarıştığı seçimlerde büyük ilgi görüyor.

Ergani'de 10 Erkeğe Karşı Yarışan Kadın Muhtar Adayı İlgi Görüyor, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, muhtar adayı Figen Sert, 10 erkek muhtar adayıyla yarıştığı seçimlerde büyük ilgi görüyor. 

Ergani ilçe merkezinde eşi Berdan Sert (44) ile birlikte fırın işleten 6 çocuk annesi Figen Sert (38), Adnan Menderes Mahallesi'ne muhtar adayı olduğunu açıkladı. 17 bin 850 seçmenin oy kullanacağı mahallede, 10 erkek muhtar adayıyla yarışan Sert, kapı kapı dolaşarak başta kadınların oylarına talip olduğunu söylüyor. En büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu anlatan Sert, erkeklerden de oy istemeyi ihmal etmiyor.

Seçim çalışmalarında ev ve iş yerlerindeki görevlerini de ihmal etmeyen Sert, "Mahallemizin tüm sorunlarını çözüme ulaştırmak için gerekli mercilerle görüşerek ve sorunların bir an önce çözülmesi noktasında çözüme kavuşturacağım. Mahallemin seçmenlerinden isteğim, desteklerini benden esirgemesinler" dedi.

İlçede 1960'lı yıllarda kadın bir muhtarın görev yaptığını belirten Sert, seçimi kazanması halinde bölgedeki 2'inci kadın muhtar olarak tarihe geçmeyi hedeflediğini söyledi. 

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:11 Kaynak: DHA

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