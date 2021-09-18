Ergani'de 10 halı saha ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 10 halı saha ve yarı olimpik havuz yapılması için çalışma başlatıldı.

Ergani Belediyesi tarafından hazırlanan proje, finansal açıdan desteklenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığına sunuldu.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ilçede 10 halı saha ve olimpik havuz yapılması için protokol imzaladı.

Kaymakam Karaaslan, belediye tarafından ön çalışmaların başlatılarak, hizmetlerin en kısa sürede vatandaşlara kazandırılacağını belirtti.